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Государственные пенсии

Предельная база по страховым взносам увеличилась на 16%: как рассчитать сумму новой пенсии

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам в 2024 году.
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Правительство РФ определило единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2024 года (постановление Правительства РФ от 10 ноября 2023 г. № 1883).

На 2024 год этот показатель составляет 2 225 000 руб.

Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.

Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.

С учетом округления – 2 225 000 рублей.

Рост по сравнению с показателем 2023 года – на 16%.

Формула расчета

С 2023 года из-за введения единого тарифа взносов формула пенсионного балла поменялась. Про новую формулу мы рассказывали здесь.

Итак, как посчитать сколько баллов вам начислят в 2024 году.

(53,4% от тарифа 30%) х ваша зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.

В «сухом остатке» формула такая: ИПК = Б / Б макс * 10, где:

  • Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);

  • Б макс – предельная база.

В формуле расчета пенсии предельная величина базы стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, тем меньше пенсионных баллов вы получите.

Даже если ваша зарплата регулярно растет, взносы начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в «потолок».

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