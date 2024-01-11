Предельная база по страховым взносам увеличилась на 16%: как рассчитать сумму новой пенсии

Правительство РФ определило единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2024 года (постановление Правительства РФ от 10 ноября 2023 г. № 1883).
На 2024 год этот показатель составляет 2 225 000 руб.
Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.
По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.
Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.
С учетом округления – 2 225 000 рублей.
Рост по сравнению с показателем 2023 года – на 16%.
Формула расчета
С 2023 года из-за введения единого тарифа взносов формула пенсионного балла поменялась. Про новую формулу мы рассказывали здесь.
Итак, как посчитать сколько баллов вам начислят в 2024 году.
(53,4% от тарифа 30%) х ваша зарплата за год / (53,4 % от 30% с предельной базы) х 10.
В «сухом остатке» формула такая: ИПК = Б / Б макс * 10, где:
Б – база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);
Б макс – предельная база.
В формуле расчета пенсии предельная величина базы стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, тем меньше пенсионных баллов вы получите.
Даже если ваша зарплата регулярно растет, взносы начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в «потолок».
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