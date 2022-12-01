Пенсии

Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии

После объединения ПФР и ФСС в 2023 году будет единый тариф взносов. Из-за этого поменяется формула пересчета взносов в пенсионные баллы, которые ПФР ежегодно отражает на лицевом счете граждан. Пенсионные баллы в пересчете на рубли – это ваша будущая пенсия. Рассказываем, что изменится в расчете для людей, за которых взносы платит работодатель, и для ИП.

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Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Наемные работники: было 16% из 22%

При расчете пенсионных баллов сначала определяют сумму взносов, которая будет отражена на вашем лицевом счете (ИЛС).

Сейчас работодатель платит взносы в ПФР по тарифу 22%. Если у компании есть право на льготный тариф, сотрудники от этого не страдают. Им все равно начисляют взносы из общего тарифа.

Но не все 22% отражаются на лицевом счете. Туда идет только индивидуальная часть тарифа – 16%.

Допустим, ваша зарплата за 2022 год – 480 000 руб.

Взносы на ОПС = 480 000×22% = 105 600 руб. Столько за вас заплатил работодатель.

Отразится на ИЛС = 105 600 / 22% х 16% = 76 800 руб.

Такой расчет идет в 2022 году. В 2023 году будут другие проценты.

Наемные работники: стало 53,4% от 30%

Дело в том, что с 2023 года тариф взносов – единый без разбивки на виды страхования. Вернее, такая разбивка есть, но теперь это не забота работодателя. Соцфонд все пересчитает сам.

От единого тарифа на ОПС пойдет 72,8%.

Из этой получившейся суммы индивидуальная часть тарифа будет 53,4%. Это и есть та доля от общей суммы уплаченных за вас взносов, которая будет отражена на ИЛС.

То есть, посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. На выходе будет сумма взносов на ИЛС.

Допустим, ваша зарплата за 2023 год – 480 000 руб.

Взносы по единому тарифу = 480 000×30% = 144 000 руб. Столько за вас заплатит работодатель.

Из них взносы на ОПС = 144 000×72,8% = 104 832 руб.

Отразится на ИЛС = 104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896 руб.

Формула балла

Сама формула пенсионного балла не поменялась, но расчет ее составляющих изменился.

Формула такая: ИПК = Взносы на ИЛС / Взносы от предельной базы х 10.

В числителе формулы расчета пенсионных баллов будут взносы, отраженные на ИЛС. Как их считают – смотрите выше.

В знаменателе – произведение предельной базы и тарифа взносов (для индивидуальной части).

В 2022 году это база х 16% (1 565 000×16% = 250 400 руб.).

В 2023 году это база х 30% х 53,4% (1 917 000×30% х 53,4% = 307 103,40 руб.).

По факту новый способ расчета баллов не влияет на результат. В 2023 году баллов будет меньше не из-за новой формулы, а из-за того, что выросла предельная база. О негативном влиянии ее роста на вашу будущую пенсию читайте тут.

Обобщим в таблице все расчеты.

Показатель

2022

2023

Зарплата

480 000,00

480 000

Взносы по единому тарифу

-

480 000×30% = 144 000,00

Взносы на ОПС

480 000×22% = 105 600

144 000×72,8% = 104 832

Взносы, которые будут на ИЛС

105 600 / 22% х 16% = 76 800

104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896

Пенсионные баллы

76 800 / (1 565 000×16%) х 10 = 76 800 / 250 400×10 = 3,067

76 896 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 76 896 / 307 103,40×10 = 2,504

Фиксированные взносы ИП

У ИП на ИЛС отражаются уплаченные фиксированные взносы. Но не все. А только индивидуальная часть тарифа на ОПС.

Размер фиксированных взносов прописан в НК РФ.

Смотрите в таблице взносы на 2022 и 2023 год.

Взносы

2022

2023

На ОПС

36 723

45 842

На ОМС

9 119

Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей

45 842

45 842

Взносы с дохода более 300 тыс. рублей

1 %

1 %

Максимальная сумма взносов

36 723×8 + 9 119 = 302 903

257 061 + 45 842 = 302 903

В 2022 году максимум всех взносов на ОПС – это 8-кратная величина взносов на ОПС.

В 2023 году такого расчета нет. Но в НК РФ прописана максимальная величина взносов в 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей. Это 257 061 руб.

В итоге общая сумма взносов ИП в 2023 году не изменится.

ИП: было 16% из 22%, стало 58,2603%

А вот отраженные взносов на ИЛС в 2022 и 2023 годах считают по-разному.

В 2022 году формула такая: уплаченные взносы делят на 22% и умножают на 16%.

Допустим, ИП уплатил за 2022 год на ОПС 36 723 руб.

Отразится на ИЛС = 36 723 / 22% х 16% = 26 707,64 руб.

В 2023 году на ИЛС пойдет 58,2603% от общих взносов.

Допустим, ИП уплатит за 2023 год 45 842 руб.

Отразится на ИЛС = 45 842×58,2603% = 26 707,69 руб.

Формула балла – такая же, как для наемных работников.

В числителе – взносы, отраженные на ИЛС.

В знаменателе – произведение предельной базы и 53,4% единого тарифа взносов (для индивидуальной части), то есть 53,4% от 30%.

Обобщим в таблице все расчеты.

Показатель

2022

2023

Взносы, которые будут на ИЛС

36 723 / 22 % х 16 % = 26 707,64

45 842×58,2603 % = 26 707,69

Пенсионные баллы

26 707,64 / (1 565 000×16%) х 10 = 26 707,64 / 250 400×10 = 1,067

26 707,69 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 26 707,69 / 307 103,40×10 = 0,870

В 2023 году баллов будет меньше. Причина – резкий рост предельной базы.

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