Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии

Наемные работники: было 16% из 22%
При расчете пенсионных баллов сначала определяют сумму взносов, которая будет отражена на вашем лицевом счете (ИЛС).
Сейчас работодатель платит взносы в ПФР по тарифу 22%. Если у компании есть право на льготный тариф, сотрудники от этого не страдают. Им все равно начисляют взносы из общего тарифа.
Но не все 22% отражаются на лицевом счете. Туда идет только индивидуальная часть тарифа – 16%.
Допустим, ваша зарплата за 2022 год – 480 000 руб.
Взносы на ОПС = 480 000×22% = 105 600 руб. Столько за вас заплатил работодатель.
Отразится на ИЛС = 105 600 / 22% х 16% = 76 800 руб.
Такой расчет идет в 2022 году. В 2023 году будут другие проценты.
Наемные работники: стало 53,4% от 30%
Дело в том, что с 2023 года тариф взносов – единый без разбивки на виды страхования. Вернее, такая разбивка есть, но теперь это не забота работодателя. Соцфонд все пересчитает сам.
От единого тарифа на ОПС пойдет 72,8%.
Из этой получившейся суммы индивидуальная часть тарифа будет 53,4%. Это и есть та доля от общей суммы уплаченных за вас взносов, которая будет отражена на ИЛС.
То есть, посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. На выходе будет сумма взносов на ИЛС.
Допустим, ваша зарплата за 2023 год – 480 000 руб.
Взносы по единому тарифу = 480 000×30% = 144 000 руб. Столько за вас заплатит работодатель.
Из них взносы на ОПС = 144 000×72,8% = 104 832 руб.
Отразится на ИЛС = 104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896 руб.
Формула балла
Сама формула пенсионного балла не поменялась, но расчет ее составляющих изменился.
Формула такая: ИПК = Взносы на ИЛС / Взносы от предельной базы х 10.
В числителе формулы расчета пенсионных баллов будут взносы, отраженные на ИЛС. Как их считают – смотрите выше.
В знаменателе – произведение предельной базы и тарифа взносов (для индивидуальной части).
В 2022 году это база х 16% (1 565 000×16% = 250 400 руб.).
В 2023 году это база х 30% х 53,4% (1 917 000×30% х 53,4% = 307 103,40 руб.).
По факту новый способ расчета баллов не влияет на результат. В 2023 году баллов будет меньше не из-за новой формулы, а из-за того, что выросла предельная база. О негативном влиянии ее роста на вашу будущую пенсию читайте тут.
Обобщим в таблице все расчеты.
Показатель
2022
2023
Зарплата
480 000,00
480 000
Взносы по единому тарифу
-
480 000×30% = 144 000,00
Взносы на ОПС
480 000×22% = 105 600
144 000×72,8% = 104 832
Взносы, которые будут на ИЛС
105 600 / 22% х 16% = 76 800
104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896
Пенсионные баллы
76 800 / (1 565 000×16%) х 10 = 76 800 / 250 400×10 = 3,067
76 896 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 76 896 / 307 103,40×10 = 2,504
Фиксированные взносы ИП
У ИП на ИЛС отражаются уплаченные фиксированные взносы. Но не все. А только индивидуальная часть тарифа на ОПС.
Размер фиксированных взносов прописан в НК РФ.
Смотрите в таблице взносы на 2022 и 2023 год.
Взносы
2022
2023
На ОПС
36 723
45 842
На ОМС
9 119
Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей
45 842
45 842
Взносы с дохода более 300 тыс. рублей
1 %
1 %
Максимальная сумма взносов
36 723×8 + 9 119 = 302 903
257 061 + 45 842 = 302 903
В 2022 году максимум всех взносов на ОПС – это 8-кратная величина взносов на ОПС.
В 2023 году такого расчета нет. Но в НК РФ прописана максимальная величина взносов в 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей. Это 257 061 руб.
В итоге общая сумма взносов ИП в 2023 году не изменится.
ИП: было 16% из 22%, стало 58,2603%
А вот отраженные взносов на ИЛС в 2022 и 2023 годах считают по-разному.
В 2022 году формула такая: уплаченные взносы делят на 22% и умножают на 16%.
Допустим, ИП уплатил за 2022 год на ОПС 36 723 руб.
Отразится на ИЛС = 36 723 / 22% х 16% = 26 707,64 руб.
В 2023 году на ИЛС пойдет 58,2603% от общих взносов.
Допустим, ИП уплатит за 2023 год 45 842 руб.
Отразится на ИЛС = 45 842×58,2603% = 26 707,69 руб.
Формула балла – такая же, как для наемных работников.
В числителе – взносы, отраженные на ИЛС.
В знаменателе – произведение предельной базы и 53,4% единого тарифа взносов (для индивидуальной части), то есть 53,4% от 30%.
Обобщим в таблице все расчеты.
Показатель
2022
2023
Взносы, которые будут на ИЛС
36 723 / 22 % х 16 % = 26 707,64
45 842×58,2603 % = 26 707,69
Пенсионные баллы
26 707,64 / (1 565 000×16%) х 10 = 26 707,64 / 250 400×10 = 1,067
26 707,69 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 26 707,69 / 307 103,40×10 = 0,870
В 2023 году баллов будет меньше. Причина – резкий рост предельной базы.