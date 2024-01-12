🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

Узнайте какие есть варианты последствий налоговой проверки и как подготовиться самому и компании к последствиям.

После окончания налоговой проверки главное для налогового инспектора правильно и своевременно оформить результаты проверки. А для налогоплательщика – воспользоваться своими правами на урегулирование разногласий с налоговиками, если он не согласен с выводами проверяющих или применяемыми санкциями. На вебинаре рассмотрим все варианты развития событий после проверки.

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Спикеры: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

1. Доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:

как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;

арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;

можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;

обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;

а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);

коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.

2. Уголовная ответственность:

условия наступления уголовной ответственности;

кого могут привлечь к уголовной ответственности;

можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).

3. Субсидиарная ответственность и банкротство:

всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;

кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.

Ждем вас на вебинаре 22 января в 11:00 мск!