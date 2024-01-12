🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

После окончания налоговой проверки главное для налогового инспектора правильно и своевременно оформить результаты проверки. А для налогоплательщика – воспользоваться своими правами на урегулирование разногласий с налоговиками, если он не согласен с выводами проверяющих или применяемыми санкциями. На вебинаре рассмотрим все варианты развития событий после проверки.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!
Спикеры: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
На вебинаре рассмотрим:
1. Доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:
как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;
арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;
можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;
обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;
а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);
коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.
2. Уголовная ответственность:
условия наступления уголовной ответственности;
кого могут привлечь к уголовной ответственности;
можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).
3. Субсидиарная ответственность и банкротство:
всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;
кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.
Ждем вас на вебинаре 22 января в 11:00 мск!
Начать дискуссию