Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается — в 2022-м доходы 10% богатейших в 9 раз превысили доходы 10% беднейших, в 2021-м было 10,3 раза, сообщил Росстат. У наименее обеспеченных семей до 40% доходов — соцвыплаты, сообщил РБК.

В 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. руб. дохода в месяц, в то время как у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. руб. (разница — 9,1 раза). Такие данные показал анализ, подведенный в конце декабря 2023 года.

«Россия — одна из немногих стран, где в последние годы уровень неравенства поэтапно, потихонечку, снижается», — заявлял помощник президента Максим Орешкин.

Значительные отличия Росстат зафиксировал и в уровне социальных выплат в структуре доходов наиболее и наименее богатых домохозяйств. Так, у 10% беднейших на социальные выплаты в целом приходится чуть более 40% доходов (или 17 тыс. руб. в месяц), в том числе 22% — пособия и компенсации, 18% — пенсии.