В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром

Сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% не является подакцизной алкогольной продукцией. Но если напиток будет сахаросодержащим, то придется заплатить акциз.

Акцизы нужно платить с алкогольная продукции с объемной долей этилового спирта более 0,5%, однако налог будет нужно платить, если безалкогольный сидр относится к сахаросодержащим напиткам. Об этом сказано в письме Минфина.

Для целей применения акцизов сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента не является подакцизной алкогольной продукцией. При этом в случае соответствия безалкогольного сидра указанному в подпункте 23 пункта 1 статьи 181 НК определению сахаросодержащего напитка данный продукт будет являться подакцизным товаром, — говорится в письме.

Подакцизными сахаросодержащими напитками признаются те, в состав которых входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед.

Также количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка, а объемная доля этилового спирта в напитке не превышает 1,2% включительно.