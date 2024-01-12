Евро опустился ниже 97 рублей, доллар 89 рублей

Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей

Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.