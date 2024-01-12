Евро опустился ниже 97 рублей, доллар 89 рублей

Рубль с утра укрепляется, и евро уже дешевле 97 рублей, впервые за прошедший месяц.
Курс евро сейчас составляет 96, 79 рубля.
Курс доллара — 88, 16 рубля.
Юань — 12,26 рубля.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
Рубль с утра укрепляется, и евро уже дешевле 97 рублей, впервые за прошедший месяц.
Курс евро сейчас составляет 96, 79 рубля.
Курс доллара — 88, 16 рубля.
Юань — 12,26 рубля.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда. И создать нацпроект, который бы комплексно решал проблемы бизнеса.
Во время утренних торгов курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 руб. впервые с 13 декабря 2023 года.
Если в штатном расписании есть одна единица бухгалтера, то работать на этом месте может только 1 человек, и неважно – на полную ставку или половину.
При заключении договора предпринимателям важно обратить внимание на налоговые риски. Условия договора могут притянуть неблагоприятные налоговые последствия. Многие думают, что условия договора не влияют на расчет налогов и порядок их уплаты. Но это не так.
Здравствуйте! ИП на патенте. Подавали уведомление на уменьшение патента на 50%. Стоимость патента 35 160.00. Налоговая уведомление приняла. А в ЛК ИП уменьшила патент на сумму 11 720.00. При этом в 1 квартале уже была уплачена и зачётная налоговой 1/3 патента в сумме 11 720,00. Получается первая часть патента не уменьшилась.
Право требования по договору займа можно переуступить. Тогда должник будет выплачивать как сам заем, так и проценты по нему новому кредитору. У нового кредитора на УСН (цессионария) это будет налогооблагаемый доход.
Дорогие бухгалтеры! Как у вас с чувством юмора?
Добрый день! Есть ИП на ОСНО из другого города. Нужно сдать декларацию НДС. Через налогоплательщика сформировала xml файл. Но клиент не может его отправить через сайт ФНС. Какие варианты отправки отчёта?
Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
ИП в декабре сдал уведомление на уменьшение патента на страховые взносы, но никакого уменьшения не произошло. 10 января с ЕНС списали как взносы в полной сумме, так и полную сумму налога по ПСН.
📌В одном из дел о банкротстве, которым мы занимаемся от имени кредитора, арбитражный управляющий провел финансовый анализ и сделал заключение о наличие сделок подлежащих оспариванию. В число таких сделок вошли регулярные выплаты нескольким сотрудникам в виде повышенной зарплаты.
Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.
ЦБ рассматривает заявки от 12 негосударственных пенсионных фондов, которые готовы стать операторами ПДС.
Все, кто пользуется ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток, давайте понаблюдаем за хайпом и выскажем свое мнение.
Доброй ночи, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые иностранец работник киргиз работает водителем по нему надо сдавать уведомление о выплате зарплаты ВКС? Или к нему это не относится?
Мошенник — это человек, который использует хитрость, обман или манипуляцию для достижения своих собственных выгод или для нанесения ущерба другим людям. Они осуществляют различные виды мошенничества, включая финансовые, интернет-мошенничество, обман через телефонные звонки или электронные письма, мошенничество в сфере недвижимости и продажи товар.
С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления придется в два раза чаще. В расскажу про изменения в порядке расчета и уплаты НДФЛ.
Участники клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения получают выплаты от исследовательского центра. Это выплаты в рамках договора ГПХ, утверждает Минфин. А значит, будут взносы.
Доброе утро! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые столкнулась с такой ситуацией: у сотрудника превышена предельная база (1917000) по зп. В РСВ в раздел 3 взносы с превышения базы не попадают. Так и должно быть? Спасибо.
Продолжаем смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться.
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