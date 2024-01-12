Мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона

Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч телефонных номеров, владельцы которых не прошли идентификацию личности.

Из 351 млн мобильных номеров 43 млн сим-карт были оформлены с нарушениями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Всего выявлено 43 млн номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения, — сказал собеседник издания.

С сентября по декабрь 2023 года Роскомнадзор заблокировал около 600 тыс. мобильных номеров, поскольку их владельцы не были установлены.

В 2022-2023 годах Роскомнадзор вместе с МВД провели около 200 проверок, которые позволили пресечь продажу телефонных номеров без идентификации личности покупателя. За это время ведомства изъяли больше 78 тыс. серых сим-карт.