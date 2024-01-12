Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей

В 2023 году на 6,7 млн выросло число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже. Общее число частных инвесторов достигло 29,7 млн человек. У них открыто больше 52,4 млн счетов. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Общая сумма инвестиций физлиц на Мосбирже превысила 1,1 трлн рублей. На покупку акций частные инвесторы потратили 178,1 млрд рублей, на биржевые фонды — 215,4 млрд рублей, а на облигации — 715 млрд рублей.

За 2023 год увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов на 649,2 тыс., до 5,8 млн. Годовой оборот по ИИС составил 2,5 трлн рублей.

84% сделок было совершено с акциями, 7% — с облигациями и 9% с биржевыми фондами.

Самыми популярными активами в портфелях частных инвесторов стали акции Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Яндекса, Сургутнефтегаза и Норникеля.