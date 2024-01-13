В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает

В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.

Консультациями психолога смогут воспользоваться женщины в послеродовой период, пациенты на диспансерном учете и ветераны. Об этом говорится в утвержденной правительством программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 гг., пишут «Ведомости».

По мнению экспертов, есть основания опасаться, что помощь будет недостаточно квалифицированной, так как один специалист не может охватить весь спектр расстройств.

«Бессмысленно отправлять человека только на одну встречу. Это должен быть курс, полноценная психотерапия», — отметил клинический психолог Илья Гавин, добавив, что специалист редко может принять более семи пациентов за рабочий день.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также отмечает, что в России недостаточно психологов для оказания помощи всем указанным категориям граждан. Согласно статистике ВОЗ, в России на 100 000 человек приходится всего лишь четыре или пять психологов. По словам Попович, для увеличения их числа придется прибегать к дополнительному образованию и переучивать специалистов.