Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

15 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит жалобу американской компании Apple на решение о привлечении к административной ответственности по решению Федеральной антимонопольной службы. Размер штрафа составил 1,2 млрд рублей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

29 июля 2022 года ФАС признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство. Компанию привлекли к административной ответственности на сумму 1,2 млрд рублей.

Оборотный штраф составил 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, — говорилось в сообщении ведомства.

Суды нижестоящих инстанций признали требования ФАС законными. 3 октября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд не изменил решение. Теперь иностранная компания подает кассационную жалобу.