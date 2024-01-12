Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ

Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.

В 2024 году из реестра представительств иностранных банков ЦБ исключили швейцарскую организацию Banque Cramer & Cie SA. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Банк открыл свое представительство в России в 2018 году. Аккредитация должна была истечь в феврале 2024 года, но Cramer покинул реестр ЦБ раньше, 12 января.

За 2022 год стало на четверть меньше представительств иностранных банков в РФ. Из действовавших 37 организаций осталось 28. В начале 2016 года в стране было 65 представительств зарубежных банков.