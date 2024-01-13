Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»

У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».

Сбербанк приобрел домен, который отличается от адреса сайта компании «Альфа Страхование» только одним символом. Об этом пишет портал «RB.RU».

В адресе сайта «Альфа Страхования» есть фраза alfastrah, тогда как «Сбер» купил домен с названием a1fastrah. Адреса отличаются одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».

Партнер адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Кирилл Рубальский уточнил, что покупка такого сайта не нарушает авторские права, если на его страницах не будут продаваться услуги, которые признаны интеллектуальной собственностью других лиц.

Правообладатель может запретить использовать домен, только если докажет в суде сходство с зарегистрированным товарным знаком.