Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации

Как не получить штраф от налоговой, сотрудничая с маркетплейсом.

В работе с маркетплейсами есть много подводных камней. Связано это с разной системой заработка на каждой из площадок. Один из самых популярных маркетплейсов Ozon предлагает клиентам оплату в виде баллов. Что это значит, можно вывести эти деньги и надо ли указывать их в качестве дохода в налоговой декларации?

Баллы — это компенсация Ozon за продажу вашего товара по цене ниже той, которую установили вы сами.Маркетплейс может предлагать клиентам дополнительную скидку, которая пройдет за ваш счет и от вашего лица. Разницу между суммой продажи и вашей ценой Ozon вернет вам баллами, которые можно списать для оплаты услуг площадки.

Рассказывать ли налоговой о баллах

Для простоты понимания заменим баллы деньгами. Это значит, что в документации будет представлена итоговая стоимость услуг маркетплейса в рублях уже после списания баллов, а в отчете о реализации — сумма с учетом скидки.

Таким образом, баллы, начисленные и потраченные в отчетном периоде не нужно указывать в бухучете и налоговой декларации.