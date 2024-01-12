Пройдите мини-курс «7 модных налоговых схем: когда они безопасны» — бесплатно!

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.