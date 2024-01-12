7 модных налоговых схем: когда они безопасны. Мини-курс с тестами

Первая схема, которую мы разберем — это переезд в льготный регион.

Я думаю, что сейчас ни для кого не секрет, что во многих субъектах Российской Федерации установлены льготные ставки налогообложения. В Мурманске, в Мордовии, в Санкт-Петербурге, например, не все знают, что есть 7% льготная ставка,в Ленинградской области, имеется льготная ставка, в Калмыкии, в Крыму и в ряде других регионов.

Подчеркиваю, что есть ряд регионов, в которых по общепринятому мнению налоговых консультантов, лучше не появляться, поскольку именно в них возникает наибольшее количество налоговых споров.

Я обязательно освещу какие это могут быть регионы. Например, это Мурманск, туда не советую переезжать, потому что в Мурманске очень плохо написан местный закон, которым предусмотрена эта льготная ставка и он вызывает большое количество недопониманий и споров. Поэтому в Мурманск мы переезжать не рекомендуем.

Аналогичным образом в Калининград. Калининградская налоговая по этому поводу довольно-таки лютует. И если вы рассматриваете какие-то регионы, то я не советую Мурманск, не очень совету Калининград.

Чем характеризуется льготное использование этой схемы

Дело в том, что согласно налоговому кодексу, регион имеет право устанавливать льготную ставку и для того, чтобы эту льготную ставку применить необходимо соблюсти условия.

Основное условие: Для индивидуального предпринимателя должно быть место регистрации в этом конкретном субъекте. Для юридического лица должно быть место нахождения, так называемый юридический адрес, в субъекте.

При этом обязательно, я подчеркиваю, обязательно необходимо читать местный закон, потому что местные законы могут вводить дополнительные условия, какие-то конкретные ОКВЭДы, которые подпадают под льготную ставку и иные требования.

В принципе, по большей части вот этих субъектов, отсутствуют требования о том, что деятельность должна вестись именно в этом регионе.

То есть, представим себе ИП Иванов, который зарегистрировался, например, в Мурманске, при этом ведет свою деятельность в Москве. То есть, в Москве у него мебельный магазин. Имеет ли он право применять ставку льготного субъекта, например, Калмыкия?

Да, имеет. Главное, чтобы он имел место жительства именно в этом льготном регионе.

Обращаю ваше внимание на то, что очень многие налогоплательщики используют эту схему неправильно и подвергают себя главному риску.

В чем состоит главный риск?

Как мы знаем, что все до начисления у нас в основном осуществляется в рамках выездных налоговых проверок, и все-таки выездная проверка в рамках в отношении ИП либо в отношении ООО, у которого не очень большой оборот, скажем так, меньше, например, 3 млн. в год, спровоцировать выездную проверку довольно-таки сложно, особенно если это упрощенцы. Как правило, выезд в таких случаях можно спровоцировать с использованием бумажного НДС, в остальных случаях маловероятно.

Что делают налогоплательщики, которые допускают большую ошибку?

Они в конце года, например, в декабре, перерегистрируется в льготный регион. Таким образом, подлежат пересчету все авансовые налоги по упрощенной системе, уплаченной за предыдущий год и у них получается налог к возмещению.

Как мы знаем, налог возмещения вызывает у нас всегда углубленную камеральную проверку. В рамках такой углубленной камеральной проверки налоговый орган может, установить, что переезд в льготный регион в конце года являлся фиктивным и преследовал за собой единственную цель, а именно, экономия на налогообложении. Никакой деловой цели при этом не было.

Давайте немножечко откатим назад. У нас в принципе нет черных и белых схем, если только мы не говорим о бумажном НДС.

Бумажный НДС — это всегда черная схема.

А все схемы могут быть либо белыми, либо черными, либо серыми, в зависимости от того, как именно эти схемы реализуются, как они исполняются на практике. Поэтому о каждой схеме я буду говорить, насколько много судебной практики в пользу налогоплательщика или в пользу налоговой.

На самом деле, практики мизерное количество, ее практически нет. Это решение, которое вы увидите ниже, оно одно из немногих.

Я оговорку сделаю, что это пока потому, что льготные ставки существуют не так давно, но пока, на данный момент, эти схемы являются относительно безопасными с учетом отсутствующего количества судебной практики.

Итак, посмотрим на это постановление.

Там предприниматель зарегистрировал ИП на УСН доходы в 2015 году в Йошкар-Оле. Там никакой льготной ставки не было. После этого, когда в Крыму появилась льготная ставка, в сентябре 2015 года, он перерегистрировался в Крыму и стал применять ставку дохода 4%, вместо классических 6%. В 2019 году, когда появилась льгота в Удмуртской республике, он перерегистрировался туда и получил ставку 1%.

В этом деле налоговая смогла доказать, что фактически ИП все это время вел деятельность в республике Марий Эл, где должна применяться стандартная ставка. И единственная причина смены места регистрации – была только экономия на налогах. Никакой другой цели он не преследовал.

Что проверяют или могут проверить налоговики, когда мы реализуем схему «Переезд в льготный регион»

Давайте мы с вами посмотрим, что же проверяют или могут проверить налоговики, когда мы реализуем эту схему.

Соответственно, когда мы говорим, что они проверяют, мы понимаем, что именно на эти аспекты мы должны обратить внимание, когда эта схема реализуется на практике. То есть, если налогоплательщиком принято решение, что он будет регистрироваться в льготном регионе, мы должны сделать так, чтобы у него были все следы наличия места жительства в этом регионе. То есть, что он конкретно в этом регионе бывает, он может жить, например, на два региона, но он должен иметь возможность доказать, что в льготном регионе он тоже проживал.

Что проверяют налоговики, давайте посмотрим:

1) Они могут проверить авиабилеты самого ИП и членов его семьи в период переезда. Если мы ведем речь об ООО, соответственно, авиабилеты директора, и других сотрудников.

2) Они могут проверить, кто получает корреспонденцию ИП в льготном регионе. Какая есть большая ошибка, когда ИП перенаправляет корреспонденцию, то есть у нас есть такой сервис почты России, платный, когда корреспонденцию перенаправляют на фактический адрес. То есть, например, зарегистрировались в льготной Калмыкии, а перенаправляем себе в Москву, на свой адрес офиса. Сразу понятно, что почем и кто, где живет, что называется.

3) Далее – это наличие собственного, либо арендованного жилья в льготном регионе. ФНС постоянно в разных форумах говорит о том, что это жилье должно быть в собственности. Разумеется, это нигде не написано, мы нигде с вами не найдем в налоговом кодексе или в каком-то другом документе указание на то, что жилье должно быть в собственности. Но это настоятельная рекомендация ФНС и налоговики проверят факт проживания в нем.

Что значит факт проживания. В ходе проверок проживания в льготном регионе они обязательно допрашивают арендодателя, если жилье находится в аренде. В том деле, которое я вам привела, арендодатель давал показания о том, что он в глаза не видел эту «ИПшницу», она туда не приезжала, и только один раз, при заключении договора он ее увидел. Поэтому арендодатель должен дать показания о том, что вот этот человек живет, я вижу его раз в месяц, когда забираю денежные средства и так далее.

4) Если мы говорим об арендуемом офисе, то есть, например, это ООО или ИП, который также имеет там офис, то это должно быть присутствие по месту регистрации офиса. Должна быть вывеска, должно быть наличие рабочего места, и это должны быть показания, арендодателя, который говорит, что этого «ИПшника» или директора этой фирмы регулярно видит.

5) Кроме того, налоговики могут проверить места отгрузки и погрузки, указанные в первичных документах. Если у нас во всех первичных документах места отгрузки и погрузки никак не связаны с регионом, якобы места жительства, то выводы понятны.

В этом плане, гораздо легче онлайн бизнесу, то есть всяким онлайн школам и так далее, у которых все услуги оказываются исключительно через всемирную сеть, у них нет никакого места погрузки и отгрузки.

6) Кроме того, вот на это обратите особое внимание, по IP адресу обязательно будет пробито, откуда отправляются документы по ЭДО, откуда происходит вход в банк клиент, сдача налоговой отчетности. Здесь я могу только сказать волшебное слово, которое называется – VPN. Это волшебное слово обычно помогает при подаче отчетности и так далее, для того, чтобы IP адрес не был IP адресом региона, который является не льготным.

7) Кроме того, ФНС в льготном регионе могут вызвать и налогоплательщика. Он такие вызовы не может игнорировать и должен являться, должен общаться с налоговой по месту своего декларируемого жительства.

8) Кроме того, как еще у нас подтверждается реальность регистрации.

Регистрация – это мы говорим про место жительства.

Должно подтверждаться местом получения корреспонденции, наведываться в свое жилое помещение, иметь либо аренду, либо жилье. Арендодатель должен знать лично, должна быть вывеска, если это офис и контрагенты должны подтвердить, в случае запроса, что взаимодействовали с данным ИП в регионе регистрации.

Понятно, что, опять же, онлайн бизнесу здесь гораздо легче. У него в принципе нет личного взаимодействия, например, какой-нибудь онлайн школы. Но если это не онлайн бизнес, то должны быть встречи в регионе регистрации, заключение договоров и тому подобные мероприятия.

9) Дополнительно у нас могут проверить сведения на сайте, в соцсетях и других доступных публикациях. Они должны соответствовать регистрации. То есть, если ИП декларирут, что он в Удмуртии, соответственно место его бизнеса не должно быть на всех сайтах указано, как Москва, мы должны привязываться к региону.

10) Дополнительно, что может очень сильно помочь – несколько штрафов ГИБДД на территории льготного региона, чеки по обращению за медицинской помощью, заказ еды, например, Яндекс еда, доставка различных товаров СберМаркет и так далее, по тому адресу, по которому декларируется проживание.

11) Кроме того, в местном отделении банка должен быть открыт расчетный счет. Опять же, я подчеркиваю, мы нигде с вами не найдем, ни в каком письме ФНС или в налоговом кодексе указаний, что вы должны открыть расчетный счет в местном отделении банка. Мы лишь с вами говорим о конкретно вот этой схеме и как доказывать реальность и деловую цель проживания в конкретном регионе.

ВОПРОС ОТ СЛУШАТЕЛЯ — Посредники на авито предлагают перерегистрацию ИП в льготные регионы через покупку недвижимости 8 квадратных метров. Влияет ли покупка недвижимости как-то на правомерность применения пониженной ставки? — Спасибо большое за ваш вопрос. Согласно практике налоговой, да, наличие собственного жилья, безусловно, является большим и значительным бонусом при проведении налоговой проверки. В то же время, на мой взгляд, 8 квадратных метров, по сегодняшним меркам – это смешно. Когда у вас оборот, условно, 100 млн. ₽ и вы декларируете, что проживаете в 8 квадратных метрах, еще с пятью таджиками. На мой взгляд, лучше иметь в аренде хорошее жилье, например, двухкомнатную квартиру в аренде, по сути, по деньгам получится тоже самое, чем 8 квадратных метров и доказывать, что вы проживаете совместно с пятью таджиками и вы на самом деле там жили со всей своей семьей, 2 детьми, женой или мужем и так далее. Поэтому здесь, когда мы конструируем деловую цель, всегда должны исходить из целесообразности, из того, насколько эта схема реально выглядит в глазах налоговиков и других участников делового оборота.

Резюмируем

Давайте я резюмирую, прежде чем перейдем к простому товариществу. Я сейчас дам краткое резюме, оно заключается в следующем, что схема с льготным регионом она рабочая, но при этом она предполагает наличие определенных действий, которые нужно совершить.

Недостаточно просто купить фиктивную регистрацию и ждать того, что все будет прекрасно. Необходимо провести ряд мероприятий, доказывающих наличие действительного места жительства или действительного местонахождения юридического лица в льготном регионе.