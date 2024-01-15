Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора к Беларусбанку о взыскании купонных выплат по евробондам.

Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на выплаты по белорусским евробондам в пользу частного инвестора из России на сумму почти 27 млн рублей. Об этом пишет «РБК».

Инвестор подал иск к Citibank N.A. London Branch и Беларусбанку о взыскании купонных выплат по еврооблигациям Белоруссии, а также дохода за пользование этими деньгами. Он требует перевести деньги из британского банка на свой счет.

В рассматриваемом случае обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства в пределах суммы иска является соразмерной, достаточной и необходимой обеспечительной мерой, направленной на реальное исполнение итогового судебного акта в будущем, в связи с чем заявление истца подлежит удовлетворению, — сказано в решении суда.

В сентябре 2023 года Беларусь предложила новую схему выплат по своим евробондам с проведением платежей через российский Национальный расчетный депозитарий в белорусских рублях. Такие правила работают для инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.

Остальные инвесторы получат купонный доход вместе с погашением облигаций. Например, по выпуску Belarus-2031 купон выплатят только в 2031 году. Минфин Белоруссии предложил инвесторам выкупить их ценные бумаги по цене 30% от номинала или обменять на локальные активы со схожими параметрами.

По оценке Ассоциации владельцев облигаций, на счетах в Беларусбанке зависли выплаты на 1 млрд долларов. Под арест кемеровского суда попадает чуть больше 300 тыс. долларов.