С 15 января началась обязательная маркировка пива

Магазины и точки общественного питания будут вести в системе «Честный ЗНАК» учет каждой проданной банки или бутылки пива.

С 15 января 2024 года ввели обязательную маркировку пива, которое продается в любой таре, в том числе в алюминиевых банках и в розлив. Об этом сказано в телеграм-канале оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Рестораны и бары, которые продают пиво, должны указывать в чеках код маркировки продукции или GTIN (данные штрих-кода).

До 1 апреля 2024 года продавцы должны вывести из оборота все пиво без маркировки. Иначе продукцию придется утилизировать.

Процессы маркировки и прослеживаемости на этом рынке вводятся поэтапно и завершатся в 2025 году. Следующий этап – 1 апреля 2024 года. С этой даты продажа кегового пива без кода маркировки не допускается, — сказал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

В октябре 2023 стала обязательной маркировка пива в стеклянной и полимерной упаковке.