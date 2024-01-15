Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.

После того, как российские инвесторы начали получать доходы по заблокированным ценным бумагам, они начали отзывать иски к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом пишут «Ведомости».

В сентябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, который позволяет инвесторам получать доход по заблокированным активам за счет средств на специальных счетах типа «И». Деньги на таких счетах зарезервированы для держателей российских еврооблигаций.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов уточнил, что указ президента компенсирует выплаты по заблокированным бумагам только за период с 1 февраля 2022 года по 9 сентября 2023 года.

При этом стоимость самих активов не будет возмещаться, а выплат по установленной очередности может не хватить на всех инвесторов.