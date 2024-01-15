Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей

Евро опустился ниже 96 руб. впервые с 23 ноября. Сейчас на Мосбирже евро стоит 95,90 рубля.
Доллар — 87,64 рубля.
Юань — 12,13 рубля.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
Евро опустился ниже 96 руб. впервые с 23 ноября. Сейчас на Мосбирже евро стоит 95,90 рубля.
Доллар — 87,64 рубля.
Юань — 12,13 рубля.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
Идея депутатов удерживать 1% от суммы каждого счета в ресторане противоречит Налоговому кодексу.
Заканчивается 2023 год и пора уже задуматься об аудите бухгалтерского и налогового учета. За последние годы оба учета претерпели серьезные изменения. В налоговом учете появился ЕНП, а в бухгалтерском — действуют новые ФСБУ, правильное применение которых существенно влияет на финансовую отчетность организаций.
Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС. Срок — сегодня!
Доллар, евро и китайский юань продолжают снижаться на Московской бирже в понедельник днем.
Социальные вычеты по НДФЛ в увеличенном размере можно получить в 2024 году у работодателя или в 2025 году после подачи декларации.
В статье я рассмотрел некоторые основания для признания неустановленной суммы налоговой недоимки и ущерба по уголовному делу.
Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.
В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику
В 2024 году на 10 рублей выросла минимальная розничная стоимость табачной продукции.
Отношения с банком стоит выстраивать с учётом сезонности и планов роста предприятия. Так получится подготовиться к моменту, когда будет нужен кредит. Есть несколько этапов, которые помогут предстать перед кредитором в лучшем свете.
Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Компании предстоит выплатить селлерам стоимость сгоревшего товара, найти новые помещения, а также вернуть покупателям средства за неполученные заказы. Выплаты начнутся с 15 января.
Добрый день. ИП зарегистрировался в октябре 2023 и выбрал УСН Д-Р. Мог он теоретически с 1.01.2024 года изменить её на Доходы или действует правило 1 года и поменять можно только со следующего года?
В ФНС нужно направлять документы, а не что попало.
Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями, куда относить затраты на обучение.
Импортеры начали экономить на курсовых разницах, что позволяет снизить цену на электронику для покупателей.
В настоящей статье речь пойдет о следующих документах: согласие на обработку персональных данных, положение об обработке персональных данных, а также ещё несколько документов (здесь оставляем интригу, чтобы вы нашли их в тексте).
На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.
Бизнес нередко приобретает имущество при помощи лизинга. Однако некоторые варианты его использования налоговики считают незаконными схемами ухода от налогов. Рассказываем, в каких случаях могут возникнуть налоговые риски при лизинге.
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