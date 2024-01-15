Новости для бухгалтера
Курсы валют

Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей

Доллар, евро и китайский юань продолжают снижаться на Московской бирже в понедельник днем.
18 6

Евро опустился ниже 96 руб. впервые с 23 ноября. Сейчас на Мосбирже евро стоит 95,90 рубля.

Доллар — 87,64 рубля.

Юань — 12,13 рубля.

Источник

Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».

Начать дискуссию

Налоги, взносы, пошлины

Правительство отказалось от ресторанного сбора в пользу участников СВО

Идея депутатов удерживать 1% от суммы каждого счета в ресторане противоречит Налоговому кодексу.

1
13
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

Новые правила учета 2023–2024: что нужно знать бухгалтеру про изменения ФСБУ, чтобы успешно пройти аудиторскую проверку

Заканчивается 2023 год и пора уже задуматься об аудите бухгалтерского и налогового учета. За последние годы оба учета претерпели серьезные изменения. В налоговом учете появился ЕНП, а в бухгалтерском — действуют новые ФСБУ, правильное применение которых существенно влияет на финансовую отчетность организаций. 

Новые правила учета 2023–2024: что нужно знать бухгалтеру про изменения ФСБУ, чтобы успешно пройти аудиторскую проверку
24
УСН

❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!

Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС. Срок — сегодня!

29
Курсы валют

Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей

Доллар, евро и китайский юань продолжают снижаться на Московской бирже в понедельник днем.

18
Социальный вычет

Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей

Социальные вычеты по НДФЛ в увеличенном размере можно получить в 2024 году у работодателя или в 2025 году после подачи декларации.

88
Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса
УК РФ

Дефекты экспертизы — основание для прекращения уголовного дела по налоговому преступлению. Мнение адвоката

В статье я рассмотрел некоторые основания для признания неустановленной суммы налоговой недоимки и ущерба по уголовному делу.

9
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

188

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Александр42
Александр42
НДФЛ

Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог

В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику

97
Маркетинг

Минимальная цена сигарет выросла до 129 рублей за пачку

В 2024 году на 10 рублей выросла минимальная розничная стоимость табачной продукции.

33
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Банки

Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов

Отношения с банком стоит выстраивать с учётом сезонности и планов роста предприятия. Так получится подготовиться к моменту, когда будет нужен кредит. Есть несколько этапов, которые помогут предстать перед кредитором в лучшем свете.

Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов
16
ФСБУ НМА

Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.

977
Бесплатно с Больничные

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
708
Маркетплейсы

Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей

Компании предстоит выплатить селлерам стоимость сгоревшего товара, найти новые помещения, а также вернуть покупателям средства за неполученные заказы. Выплаты начнутся с 15 января.

136
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?

Добрый день. ИП зарегистрировался в октябре 2023 и выбрал УСН Д-Р. Мог он теоретически с 1.01.2024 года изменить её на Доходы или действует правило 1 года и поменять можно только со следующего года?

23
Логотип Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз
Выездные налоговые проверки

Уважай меня — я налоговая

В ФНС нужно направлять документы, а не что попало.

Уважай меня — я налоговая
159
Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Бухгалтерский учет

Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда

Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями, куда относить затраты на обучение.

23
Интернет и IT

Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро

Импортеры начали экономить на курсовых разницах, что позволяет снизить цену на электронику для покупателей.

93
Логотип СберРешения
СберРешения
Защита персональных данных

Документы по персональным данным

В настоящей статье речь пойдет о следующих документах: согласие на обработку персональных данных, положение об обработке персональных данных, а также ещё несколько документов (здесь оставляем интригу, чтобы вы нашли их в тексте).

Документы по персональным данным
80
Банкротство

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей

На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.

60
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Аренда

Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой

Бизнес нередко приобретает имущество при помощи лизинга. Однако некоторые варианты его использования налоговики считают незаконными схемами ухода от налогов. Рассказываем, в каких случаях могут возникнуть налоговые риски при лизинге.

Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой
92