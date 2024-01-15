Новости для бухгалтера
Ипотека

Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.

Центробанк увидел риски для ипотечных заемщиков из-за того, что банки начали выдавать льготные кредиты на покупку жилья только у тех застройщиков, которые платят комиссию. Об этом пишет «ТАСС».

Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков, — сообщили в ЦБ.

Также регулятор предложил оператору программы АО «ДОМ.РФ» расширить лимит на льготную ипотеку для кредитных организаций, которые не ввели комиссии для застройщиков.

Недавно мы писали, что ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку.

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