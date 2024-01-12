ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку

Федеральная антимонопольная служба получила жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и установить комиссии для застройщиков. Об этом пишут «Известия».
В январе 2024 года Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк предупредили, что будут выдавать ипотеку по льготным программам только на жилье, купленное у их партнеров.
Кредитные организации хотят, чтобы застройщики софинансировали ипотеку. Это может привести к нарушению закона о защите конкуренции и вызвать рост цен на недвижимость.
Эта резонансная мера сильно охладила отношения между девелоперами и банками. Крупнейшие застройщики уже выразили протест из-за обязательных комиссий, — сказала глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская.
После проведения проверки ФАС может возбудить дело в отношении банков за нарушение 135-ФЗ «О защите конкуренции». Это грозит штрафом от 2,5 до 5 млн рублей.
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