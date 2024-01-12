ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку

Банки стали требовать от застройщиков софинансирования льготной ипотеки. Не все партнеры соглашаются платить комиссию, поэтому кредитные организации собираются ограничить выдачу таких займов.

Федеральная антимонопольная служба получила жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и установить комиссии для застройщиков. Об этом пишут «Известия».

В январе 2024 года Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк предупредили, что будут выдавать ипотеку по льготным программам только на жилье, купленное у их партнеров.

Кредитные организации хотят, чтобы застройщики софинансировали ипотеку. Это может привести к нарушению закона о защите конкуренции и вызвать рост цен на недвижимость.

Эта резонансная мера сильно охладила отношения между девелоперами и банками. Крупнейшие застройщики уже выразили протест из-за обязательных комиссий, — сказала глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская.

После проведения проверки ФАС может возбудить дело в отношении банков за нарушение 135-ФЗ «О защите конкуренции». Это грозит штрафом от 2,5 до 5 млн рублей.