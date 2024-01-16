С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.
Речь, в частности, идет про такие пособия:
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
ежемесячная денежная выплата ветеранам;
и т. д.
Например, сейчас пособие на рождение ребенка составляет 22 909,03 руб. С 01.02.2024 родители будут получать 24 604,30 руб.
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для работающих родителей) сейчас составляет 8 591,47 руб. С 01.02.2024 его размер будет 9 227,24 руб. Кстати, с 2024 года получать это пособие можно, даже работая полный день.
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