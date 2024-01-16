Новости для бухгалтера
Детские пособия

С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.

Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Речь, в частности, идет про такие пособия:

  • единовременное пособие при рождении ребенка;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

  • ежемесячная денежная выплата ветеранам;

  • и т. д.

Например, сейчас пособие на рождение ребенка составляет 22 909,03 руб. С 01.02.2024 родители будут получать 24 604,30 руб.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для работающих родителей) сейчас составляет 8 591,47 руб. С 01.02.2024 его размер будет 9 227,24 руб. Кстати, с 2024 года получать это пособие можно, даже работая полный день.

Начать дискуссию

Зарплата

За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию

Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.

5
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Отчетность

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
1,6 тыс.
Детские пособия

С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.

59

🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов

Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.

2
314
НДФЛ

С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды

В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.

1
327
Наличные деньги

В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету

Центробанк выпустил 3 тысячи серебряных памятных монет номиналом 3 рубля.

148
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда

Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
8
1,2 тыс.

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.

158
Ипотека

Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.

157
Нотариат

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

209
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
165
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как перечислить страховые взносы если счет организации заблокирован?

Добрый вечер всем! Вопрос может показаться смешным, однако, что-то не удалось найти решения. Как можно перечислить страховые взносы в СФР на травматизм, если расчетный счет организации заблокирован?

71
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какую дату указывать в форме ЕФС-1 при заключении трудового договора?

Здравствуйте! Подскажите, с сотрудником заключён трудовой договор 15 января с указанием, что к работе приступить с 17 января. В форме ЕФС-1 подраздел 1.1 в графе 2 указываем 15 или 17 число? Приказ о приеме от 15 января. Спасибо.

1
118
НДФЛ

Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям

Если размер суточных выплат не превышает 700 рублей за каждый день работы водителя в России и 2 500 рублей — за границей.

175
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли ИП на УСН платить НДС?

Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?

55
Управленческий учет

Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

При автоматизации управленческого учета даже одна галочка может запороть всю отчетность. Например, если забыть поставить ее в 1С: УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».

2
348
Инвестиции

Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора к Беларусбанку о взыскании купонных выплат по евробондам.

88
Бесплатно с Социальная поддержка

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
180
Бесплатно с Отпуска

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
79
Отчетность в СФР

Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет

После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.

Иллюстрация: wayhomestudio/freepik
1
488