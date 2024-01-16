С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.

Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Речь, в частности, идет про такие пособия:

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

ежемесячная денежная выплата ветеранам;

и т. д.

Например, сейчас пособие на рождение ребенка составляет 22 909,03 руб. С 01.02.2024 родители будут получать 24 604,30 руб.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для работающих родителей) сейчас составляет 8 591,47 руб. С 01.02.2024 его размер будет 9 227,24 руб. Кстати, с 2024 года получать это пособие можно, даже работая полный день.