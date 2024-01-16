🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России

С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

Парламентарий обратил внимание, что недружественные страны продолжают зарабатывать на России, при этом критикуя ее. По его словам, запрет ввоза пива ослабит европейских поставщиков и поможет поддержать отечественных производителей, пишет Газета.ru.

На Германию в последние два года пришлось более трети всего импорта пива в Россию, в 2023 году, по сравнению с 2022-м, поставки из этой страны выросли на 32%, до $96 млн. На втором месте по ввозу — Литва (около 15% всех поставок, на $36,5 млн). Ее поставки в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия, нарастившая поставки почти в четыре раза, до $34,4 млн.

Диденко напомнил, что российские производители пива неоднократно призывали повысить ввозные пошлины на иностранную пивную продукцию, чтобы лишить зарубежных производителей возможности демпинговать на российском рынке.