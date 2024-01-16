Новости для бухгалтера
ВЭД

🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России

С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.
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Парламентарий обратил внимание, что недружественные страны продолжают зарабатывать на России, при этом критикуя ее. По его словам, запрет ввоза пива ослабит европейских поставщиков и поможет поддержать отечественных производителей, пишет Газета.ru.

На Германию в последние два года пришлось более трети всего импорта пива в Россию, в 2023 году, по сравнению с 2022-м, поставки из этой страны выросли на 32%, до $96 млн. На втором месте по ввозу — Литва (около 15% всех поставок, на $36,5 млн). Ее поставки в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия, нарастившая поставки почти в четыре раза, до $34,4 млн.

Диденко напомнил, что российские производители пива неоднократно призывали повысить ввозные пошлины на иностранную пивную продукцию, чтобы лишить зарубежных производителей возможности демпинговать на российском рынке. 

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ВЭД

🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России

С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

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Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году
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Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?

Добрый день! Такая ситуация. ИП УСН Доходы, понес значительные потери при последнем пожаре на Вайлдбериз. Ждем компенсации. Но появился вопрос не попадут ли эти средства под 6% налога УСН. Я его успокаиваю, но пока ясности нет. Что думаете? Может кто-то сталкивался?

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Пользователи интернета

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Налоговые проверки

🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!

Если вас вызвали в налоговую, то необходимо подготовиться к визиту. Разберитесь с порядком действий до, во время и после беседы с инспектором.

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Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Самозанятые

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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
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3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Допустимо ли проводить компенсации от Озона ручной операцией Д45-К62?

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Регистрация и ликвидация бизнеса

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Астрал
Первичные документы

Транспортная железнодорожная накладная

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Транспортная железнодорожная накладная
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Потребительское кредитование

Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?

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Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?

Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать

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