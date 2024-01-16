Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу

Быстрорастущие технологичные компании получат больше возможностей для размещения своих ценных бумах на инвестиционных платформах.

Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и ВЭБ.РФ предоставить больше возможностей для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных площадках. Об этом пишут «Ведомости».

Правительству и Центробанку также нужно подготовить изменение в законодательство, которое позволит страховать индивидуальные инвестиционные счета, открытые с 1 января 2024 года. Размер максимальной суммы страхового возмещения составит 1,4 млн рублей.

Президент ждет доклад об исполнении поручения до 1 марта 2024 года.