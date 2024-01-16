С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам

Смотрите региональную минимальную зарплату для коммерческих работодателей в таблице.

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку, но не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения

не ниже 1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения в области, но не ниже МРОТ 19 242

прожиточный минимум для трудоспособного населения, но не ниже МРОТ

МРОТ 19 242 с применением компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях

С 1 января 2024 года вступило в силу большое количество изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер.

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