С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам

Смотрите региональную минимальную зарплату для коммерческих работодателей в таблице.
Субъект РФ
Размер минимальной зарплаты с 01.01.2024
Москва
29 389
Московская область
21 000
Санкт-Петербург
25 000
Ленинградская область
20 125
Республика Адыгея (Адыгея)
19 242
Республика Алтай
19 242
Республика Башкортостан
20 339 (с учетом РК 23 390)
Республика Бурятия
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Республика Дагестан
19 242
Республика Ингушетия
19 242
Кабардино-Балкарская Республика
19 242
Республика Калмыкия
19 242
Карачаево-Черкесская Республика
19 242
Республика Карелия
19 242
Республика Коми
19 242
Республика Крым
19 242
Республика Марий Эл
19 242
Республика Мордовия
19 242
Республика Саха (Якутия)
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Республика Северная Осетия - Алания
19 242
Республика Татарстан (Татарстан)
19 242
Республика Тыва
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Удмуртская Республика
19 242 (с учетом РК 22 128,30)
Республика Хакасия
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Чеченская Республика
19 242
Чувашская Республика - Чувашия
19 242
Алтайский край
21 070
Забайкальский край
МРОТ 19 242 с применением компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях
Камчатский край
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Краснодарский край
20 204,01
Красноярский край
19 242
Пермский край
19 242
Приморский край
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Ставропольский край
22 740
Хабаровский край
19 242
Амурская область
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Архангельская область
19 242
Астраханская область
19 242
Белгородская область
19 242
Брянская область
19 242
Владимирская область
19 242
Волгоградская область
21 166,20
Вологодская область
19 242
Воронежская область
19 242
Ивановская область
19 242
Иркутская область
19 242
Калининградская область
20 000
Калужская область
прожиточный минимум для трудоспособного населения, но не ниже МРОТ
Кемеровская область - Кузбасс
22 992 (с учетом РК 29 889,60)
Кировская область
19 242
Костромская область
19 242
Курганская область
19 242 (с учетом РК 22 128,30)
Курская область
19 242
Липецкая область
не ниже 1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения в области, но не ниже МРОТ 19 242
Магаданская область
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Мурманская область
19 242
Нижегородская область
19 242
Новгородская область
19 242
Новосибирская область
19 242 (с учетом РК 24 052,50)
Омская область
19 500 (с учетом РК 22 425)
Оренбургская область
19 242 (с учетом РК 22 128,3)
Орловская область
19 242
Пензенская область
19 242
Псковская область
19 242
Ростовская область
23 090,40
Рязанская область
19 242
Самарская область
19 242
Саратовская область
20 000
Сахалинская область
19 242
Свердловская область
19 242
Смоленская область
19 242
Тамбовская область
19 242
Тверская область
19 242
Томская область
19 242
Тульская область
20 650
Тюменская область
19 242
Ульяновская область
19 800
Челябинская область
19 242 (с учетом РК 22 128,30)
Ярославская область
19 300
Севастополь
19 242
Еврейская автономная область
19 242
Ненецкий автономный округ
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
19 242
Чукотский автономный округ
19 242
Ямало-Ненецкий автономный округ
МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку, но не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения
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