Новости для бухгалтера
Зарплата

С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
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Смотрите региональную минимальную зарплату для коммерческих работодателей в таблице.

Субъект РФ

Размер минимальной зарплаты с 01.01.2024

Москва

29 389

Московская область

21 000

Санкт-Петербург

25 000

Ленинградская область

20 125

Республика Адыгея (Адыгея)

19 242

Республика Алтай

19 242

Республика Башкортостан

20 339 (с учетом РК 23 390)

Республика Бурятия

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Республика Дагестан

19 242

Республика Ингушетия

19 242 

Кабардино-Балкарская Республика

19 242

Республика Калмыкия

19 242

Карачаево-Черкесская Республика

19 242 

Республика Карелия

19 242

Республика Коми

19 242

Республика Крым

19 242

Республика Марий Эл

19 242

Республика Мордовия

19 242

Республика Саха (Якутия)

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Республика Северная Осетия - Алания

19 242

Республика Татарстан (Татарстан)

19 242

Республика Тыва

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Удмуртская Республика

19 242 (с учетом РК 22 128,30)

Республика Хакасия

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Чеченская Республика

19 242

Чувашская Республика - Чувашия

19 242

Алтайский край

21 070

Забайкальский край

МРОТ 19 242 с применением компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях

Камчатский край

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Краснодарский край

20 204,01

Красноярский край

19 242

Пермский край

19 242

Приморский край

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Ставропольский край

22 740

Хабаровский край

19 242

Амурская область

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Архангельская область

19 242

Астраханская область

19 242

Белгородская область

19 242

Брянская область

19 242

Владимирская область

19 242

Волгоградская область

21 166,20

Вологодская область

19 242

Воронежская область

19 242

Ивановская область

19 242 

Иркутская область

19 242

Калининградская область

20 000

Калужская область

прожиточный минимум для трудоспособного населения, но не ниже МРОТ

Кемеровская область - Кузбасс

22 992 (с учетом РК 29 889,60) 

Кировская область

19 242

Костромская область

19 242

Курганская область

19 242 (с учетом РК 22 128,30)

Курская область

19 242

Липецкая область

не ниже 1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения в области, но не ниже МРОТ 19 242

Магаданская область

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Мурманская область

19 242

Нижегородская область

19 242

Новгородская область

19 242

Новосибирская область

19 242 (с учетом РК 24 052,50)

Омская область

19 500 (с учетом РК 22 425)

Оренбургская область

19 242 (с учетом РК 22 128,3)

Орловская область

19 242

Пензенская область

19 242

Псковская область

19 242

Ростовская область

23 090,40

Рязанская область

19 242

Самарская область

19 242

Саратовская область

20 000

Сахалинская область

19 242

Свердловская область

19 242

Смоленская область

19 242

Тамбовская область

19 242

Тверская область

19 242

Томская область

19 242

Тульская область

20 650

Тюменская область

19 242

Ульяновская область

19 800

Челябинская область

19 242 (с учетом РК 22 128,30)

Ярославская область

19 300

Севастополь

19 242

Еврейская автономная область

19 242

Ненецкий автономный округ

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

19 242

Чукотский автономный округ

19 242

Ямало-Ненецкий автономный округ

МРОТ 19 242, увеличенный на РК и процентную надбавку, но не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения

С 1 января 2024 года вступило в силу большое количество изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер.

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