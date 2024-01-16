Иностранцам хотят запретить торговать алкоголем и табаком

С 2024 года иностранцы не могут участвовать в продаже алкоголя и табака на территории Тульской области. Этот запрет собираются распространить на все регионы.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ограничить права иностранцев на участие в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией. Об этом пишет RT.

В 2023 году увеличилось число преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя. Зачастую за продажей такой продукции стоят граждане иностранных государств.

Данный запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним, — сказано в обращении.

Уже больше 10 регионов ввели запрет на работу иностранцев в некоторых областях экономики. Например, в Тульской области с 2024 года иностранцам запрещено участвовать в продаже алкоголя и табака. Подобный запрет хотят распространить на всю страну.