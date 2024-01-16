Новости для бухгалтера
Банки

Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов

Опасаясь вторичных санкций от США, китайские банки начали внимательней проверять клиентов. Они перестанут предоставлять услуги тем, кто попал в санкционный список.

Государственные банки Китая усиливают ограничения на финансовые операции клиентов из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Из-за угрозы вторичных санкций китайские банки разорвут связи с клиентами из SDN-листа и не будут предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения трансакций.

Кредиторы из Китая начали внимательно проверять своих клиентов, которые ведут бизнес в РФ или занимаются поставками на территорию России через третьи страны. Их интересует, зарегистрированы ли предприятия и бенефициары в РФ.

В декабре 2023 года Минфин США обещал ввести вторичные санкции против банков, которые помогают закупать оборудование для оборонного сектора РФ.

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Банки

Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов

Опасаясь вторичных санкций от США, китайские банки начали внимательней проверять клиентов. Они перестанут предоставлять услуги тем, кто попал в санкционный список.

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ДРТ
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Записи вебинаров

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Иностранные работники

Иностранцам хотят запретить торговать алкоголем и табаком

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Прежде чем говорить о подводных камнях индексации мы предлагаем разобраться в том, что вообще такое индексация и для кого она обязательна.

Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
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Бухгалтеры

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Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
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Законопроекты

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Общество

Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью

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Логотип Lexintel
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Иностранные работники

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Логотип Красный уголок бухгалтера
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Инвестиции

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Зарплата

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Право

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Логотип Разобраться в налогах
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Страховые взносы

Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024

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