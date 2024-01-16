Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов

Опасаясь вторичных санкций от США, китайские банки начали внимательней проверять клиентов. Они перестанут предоставлять услуги тем, кто попал в санкционный список.

Государственные банки Китая усиливают ограничения на финансовые операции клиентов из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Из-за угрозы вторичных санкций китайские банки разорвут связи с клиентами из SDN-листа и не будут предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения трансакций.

Кредиторы из Китая начали внимательно проверять своих клиентов, которые ведут бизнес в РФ или занимаются поставками на территорию России через третьи страны. Их интересует, зарегистрированы ли предприятия и бенефициары в РФ.

В декабре 2023 года Минфин США обещал ввести вторичные санкции против банков, которые помогают закупать оборудование для оборонного сектора РФ.