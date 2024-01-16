Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом

В этот отчет попадают только сотрудники с особенностями стажа. Их стаж попадает в форму с кодом.
В частности, в отчете будут сотрудники, которые:
были в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет (код ДЛДЕТИ.);
были в отпуске без содержания (коды НЕОПЛ);
были в простое или были отстранены от работы (коды ПРОСТОЙ, ОТСТРАН и т.д.);
исполняли государственные или общественные обязанности (код ОБЩЕСТ);
работали на работах, которые дают право на досрочную пенсию (коды 27-1, 27-2, 27-ПД, 27-ГД и т.д.);
работали в сельском хозяйстве (код СЕЛО);
и т. д.
Полностью «безкодовых» сотрудников в форме не будет.
Срок сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 за 2023 год — 25 января 2024 года.
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Комментарии2
Ну незнаю, мы сдали по всем как и раньше, приняли без проблем.
"не будет" это наверное потом.