Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом

Форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но не на всех.

В этот отчет попадают только сотрудники с особенностями стажа. Их стаж попадает в форму с кодом.

В частности, в отчете будут сотрудники, которые:

были в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет (код ДЛДЕТИ.);

были в отпуске без содержания (коды НЕОПЛ);

были в простое или были отстранены от работы (коды ПРОСТОЙ, ОТСТРАН и т.д.);

исполняли государственные или общественные обязанности (код ОБЩЕСТ);

работали на работах, которые дают право на досрочную пенсию (коды 27-1, 27-2, 27-ПД, 27-ГД и т.д.);

работали в сельском хозяйстве (код СЕЛО);

и т. д.

Полностью «безкодовых» сотрудников в форме не будет.

Срок сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 за 2023 год — 25 января 2024 года.