Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор

Даже если в фирме числится только генеральный директор, ставить ее на воинский учет нужно. Исключений для таких организаций нет. Если военнообязанные работники в штате не числятся, то сведения в военкоматы не направляются.
А если генеральный директор — внешний совместитель?
Законодательство о воинском учете не содержит исключений для совместителей. На них сведения направляются в военкомат по общим правилам.
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