Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор

Разбираемся, нужно ли вести воинский учет в организации без работников.

Даже если в фирме числится только генеральный директор, ставить ее на воинский учет нужно. Исключений для таких организаций нет. Если военнообязанные работники в штате не числятся, то сведения в военкоматы не направляются.

А если генеральный директор — внешний совместитель?

Законодательство о воинском учете не содержит исключений для совместителей. На них сведения направляются в военкомат по общим правилам.