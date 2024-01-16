Новости для бухгалтера

Банки Китая и Турции ужесточают контроль за сделками с Россией

Китайские государственные банки начали проверки клиентов на связи с Россией, а турецкие банки ограничивают переводы за турецкие товары из России.
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Банки Китая и Турции опасаются вторичных санкций, которые теперь легализованы. Сразу несколько важных ограничений, которые повлияют на жизнь людей и бизнеса.

За несоблюдение российских санкций их будут отключать от американской финансовой системы, — пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Это блокировка имущества в США и ограничения для корсчетов в стране вплоть до запрета на открытие.

Предупреждение касается всех, кто поддерживает российский ОПК. Нельзя будет проводить платежи за товары в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Китай

Два госбанка Китая начали проверку своих клиентов на наличие связей с Россией: регистрация предприятий, бенефициары, владельцы, — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Особое внимание уделяется трансграничным сделкам.

С подсанкционными компаниями будут разрывать сотрудничество, а это в том числе российские финансовые компании. Которые вложили много ресурсов на выход в Азию в 2023 году.

Кроме реальных рисков — тревожный прецедент, который может стать примером для других стран.

Турция

Крупнейшие банки Турции перестают принимать переводы из России за турецкие товары. Это Emlak Katilim Bank, Denizbank, Garanti Bank, Yapı Kredi Bank, Ziraat Bank, Ziraat Katılım, İş Bank, Vakıf Bank, Fibabank, Alternatif Bank (данные Ассоциации экспортеров и импортеров).

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