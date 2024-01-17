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Интернет и IT

Роскомнадзор создаст базу с геолокацией российских IP-адресов

Географические координаты помогут ведомству пресечь активность хакеров, которые занимаются DDoS-атаками, а также избежать блокировки легитимных пользователей сети.
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С сентября 2024 года Роскомнадзор начнет собирать с операторов связи географические координаты всех используемых IP-адресов. Об этом сказано в проекте приказа ведомства.

РКН хочет узнать, где и какие средства связи установлены у операторов, какие IP-адреса они используют и к какими зарубежным линиям они подключены. Но основании этой информации создадут базу данных.

База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны, — сказано в пояснительной записке.

Начиная с 2022 года выросло число DDoS-атак на государственные ресурсы, что негативно влияет на общество и бизнес. Большинство атак происходят из-за рубежа.

База данных с российскими IP-адресами поможет быстрее пресекать активность злоумышленников и не допустить блокировки легитимных пользователей.

Создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин рассказал «Forbes», что информация о местоположении IP-адресов, скорее всего, нужна следственных действий и изъятия оборудования.

Комментарии

1
  • Виктор

    Начиная с 2022 года выросло число DDoS-атак на государственные ресурсы, что негативно влияет на общество и бизнес. Большинство атак происходят из-за рубежа

    Следует поправить, атаки идут не только на гос. сайты.

    У нас, например, в ноябре ЦОД был атакован с украинских IP

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