Роскомнадзор создаст базу с геолокацией российских IP-адресов

Географические координаты помогут ведомству пресечь активность хакеров, которые занимаются DDoS-атаками, а также избежать блокировки легитимных пользователей сети.

С сентября 2024 года Роскомнадзор начнет собирать с операторов связи географические координаты всех используемых IP-адресов. Об этом сказано в проекте приказа ведомства.

РКН хочет узнать, где и какие средства связи установлены у операторов, какие IP-адреса они используют и к какими зарубежным линиям они подключены. Но основании этой информации создадут базу данных.

База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны, — сказано в пояснительной записке.

Начиная с 2022 года выросло число DDoS-атак на государственные ресурсы, что негативно влияет на общество и бизнес. Большинство атак происходят из-за рубежа.

База данных с российскими IP-адресами поможет быстрее пресекать активность злоумышленников и не допустить блокировки легитимных пользователей.

Создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин рассказал «Forbes», что информация о местоположении IP-адресов, скорее всего, нужна следственных действий и изъятия оборудования.