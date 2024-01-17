Депутаты предложили учитывать выплаты по ипотеке при начислении детского пособия

Расходы на выплату жилищного кредита — главная нагрузка на семейный бюджет, поэтому в Госдуме предлагают учитывать при назначении единого пособия не только доходы семьи, но и траты на ипотеку.

Депутаты Госдумы предложили премьер-министру Михаилу Мишустину при назначении детского пособия учитывать расходы семьи на погашение ипотеки. Об этом пишут «Известия».

При начислении единого детского пособия на ребенка предлагаем отдельно учитывать расходы семьи на покрытие ипотечного займа. Это нужно для того, чтобы расходы на ипотеку не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание своих детей, — сказал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Сейчас при начислении единого детского пособия учитывается только доход семьи. Тогда как расходы на выплату ипотеки не принимают во внимание, даже несмотря на то, что это основная нагрузка на семейный бюджет.