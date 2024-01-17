Для МСП запустили сервис по работе на маркетплейсах

На платформе МСП появились пошаговые инструкции для предпринимателей, которые хотят заниматься онлайн-торговлей. Маркетплейсы предоставят пользователям особые условия сотрудничества.

На цифровой платформе МСП начал работать новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях», который поможет предпринимателям и самозанятым начать вести деятельность в сфере e-commerce. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет, Профи.ру. Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах, — говорится в сообщении.

Площадки предложат скидки на размещение товаров в верхних позициях на главной странице и бонусы на продвижение.

Пользователи сервиса по работе на маркетплейсах могут получить специальные условия сотрудничества с онлайн-ритейлерами, продвижение своих услуг, оформление карточек товаров, а также дополнительные региональные преференции.

Например, предпринимателям из Татарстана бесплатно помогут разместить свои товары на одном из маркетплейсов. Малый бизнес из Ивановской области может рассчитывать на софинансирование, а московские предприниматели получат бесплатные консультации по ведению бизнеса в социальных сетях.