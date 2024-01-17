Льготную ипотеку запретят брать второй раз, если в семье нет новых детей

Заемщикам разрешат повторно оформить льготную ипотеку при рождении ребенка. Это позволит семьям увеличить площадь и улучшить жилищные условия. Остальным дважды брать ипотеку с господдержкой запретят.

Гендиректор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил запретить оформлять больше одной льготной ипотеки всем, кроме семей с новым ребенком. Об этом пишут «Ведомости».

Новые правила должны затронуть всех заемщиков, которые брали льготную ипотеку с 1 января 2020 года.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, которое позволяет оформить льготный кредит на покупку жилья только один раз в жизни. Это ограничение не действует на программу семейной ипотеки.

В ДОМ.РФ считают, что эти правила нужно ужесточить и запретить повторно брать ипотеку с господдержкой. Исключение сделают только для семей, в которых родился ребенок, чтобы улучшить жилищные условия и расширить площадь.

В 2024 году ДОМ.РФ запустит программу единой льготной ипотеки для семей с двумя детьми, инвалидов, молодых семей до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике.

Недавно мы писали, что Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков.