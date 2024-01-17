«Солид Банк» удержит 2% за хранение долларов и евро

С 1 февраля 2024 года «Солид Банк» установит комиссию за хранение европейской и американской валюты. Она составит 2% в месяц, если среднедневной остаток превышает 5 тыс. долларов или евро. Об этом сказано на сайте кредитной организации.
Со счетов, на которых остатки валюты составляют меньше 5 тыс. долларов или евро, взимать комиссию не будут.
Ранее комиссии за валютные счета ввели «Уралсиб», «Тинькофф», «Райффайзен», «Ситибанк», Газпромбанк, РНКБ и банк «Санкт-Петербург».
Комментарии1
Что это за банк?