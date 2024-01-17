Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль

К прочим расходам для целей налога на прибыль относятся расходы по содержанию помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы.

Это амортизация, ремонт, освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи.

Если у компании есть обслуживающие производства и хозяйства (ОПХ), базу по налогу на прибыль по ним надо определять отдельно.

ОПХ – это:

подсобное хозяйство;

объекты ЖКХ;

объекты социально-культурной сферы;

учебно-курсовые комбинаты;

иные аналогичные хозяйства, производства и службы, которые оказывают услуги как работникам компании, так и сторонним лицам.

Если объект общепита, где кормят сотрудников, относится к ОПХ, то по нему базу по налогу на прибыль надо считать отдельно. В этом случае убыток по таким объектам учитывают по-особому.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.12.2023 № 03-03-06/1/122149.