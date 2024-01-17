Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль

Это амортизация, ремонт, освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи.
Если у компании есть обслуживающие производства и хозяйства (ОПХ), базу по налогу на прибыль по ним надо определять отдельно.
ОПХ – это:
подсобное хозяйство;
объекты ЖКХ;
объекты социально-культурной сферы;
учебно-курсовые комбинаты;
иные аналогичные хозяйства, производства и службы, которые оказывают услуги как работникам компании, так и сторонним лицам.
Если объект общепита, где кормят сотрудников, относится к ОПХ, то по нему базу по налогу на прибыль надо считать отдельно. В этом случае убыток по таким объектам учитывают по-особому.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.12.2023 № 03-03-06/1/122149.
Начать дискуссию