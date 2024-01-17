Кто имеет право вести воинский учет в организации

Разбираемся, может ли директор, который снят с воинского учета, вести учет военнообязанных работников в компании.

Директор, который снят с учета и освобожден призывной комиссией от воинской обязанности на основании болезни, все равно имеет право вести учет военнообязанных сотрудников организации. Запрета на это нет.

Однако отчетность за самого директора в военкомат подавать не нужно. Он снят с воинского учета, поэтому относится к категории сотрудников, которые учету не подлежат (п. 15 положения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719):

те, кто освобожден от исполнения воинской обязанности, например признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, прошедшие военную службу в другом государстве и другие (ст. 23 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ);

те, кто проходит военную службу;

те, кто отбывает наказание в виде лишения свободы;

лица женского пола, которые не имеют военно-учетной специальности и некоторые другие.

За них всех отчитываться перед военкоматом не нужно.

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