Направлять уведомление в военкомат нужно по месту регистрации сотрудника

Направлять уведомление о том, что приняли или уволили сотрудника, который подлежит воинскому учету, нужно о месту его регистрации.

Как только примете на работу призывника или военнообязанного, отправьте сведения о новом работнике в комиссариат. Это надо сделать в течение 5 дней с даты приема. В этот же срок нужно отправить военкому сведения об увольнении (ст. 4 53-ФЗ, письмо Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960).

Направлять уведомление по месту регистрации сотрудника — самый разумный вариант. Найти нужный адрес можно с помощью сайта Министерства обороны. Чтобы найти нужный военкомат, введите в поисковую строку полный адрес работника. Сервис найдет именно ближайший военкомат.

Прежде чем подавать туда документы, рекомендуем уточнять информацию в выбранном вами в военкомате.