Рынок корпоративных облигаций вырос на 5 трлн рублей

Корпоративные облигации достигли рекордной популярности за последние 10 лет.

В 2023 году рынок корпоративных облигаций увеличился на 5 трлн рублей, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Об этом сказано на сайте Центробанка.

На годовой прирост облигаций повлиял выпуск замещающих бондов, которые номинированы в юанях. В декабре рынок таких ценных бумаг вырос на 7% или на 1,56 трлн рублей.

Относительно доллара рубль потерял в цене только 1% благодаря тому, что экспортеры продают валютную выручку.

Ослаблению способствовали операции по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран и сезонный спрос на валюту, — сказано в сообщении.

Доходность ОФЗ за декабрь выросла на 20 п.п., даже несмотря на повышение ключевой ставки.