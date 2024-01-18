Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример

В общем случае при УСН начисляют авансовые платежи по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев и сдают уведомления по ЕНП. Но ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой налог до нуля, а нулевые уведомления не сдают. Смотрите таблицу-пример.

Напомним, уменьшать налог надо на фиксированные взносы, подлежащие уплате. То есть, взносы можно пока не платить, но налог на них все равно уменьшать.

Фиксированные взносы за 2024 год – 49 500 руб.

49 500 / 6% = 825 000 руб. Если доход за 9 месяцев не превысит эту сумму, ИП не будет сдавать уведомления по ЕНП.

Смотрите пример в нашей таблице.

Доход 6% от дохода Взносы, уменьшающие налог Налог к уплате Уведомление по ЕНП 1 квартал 300 000 18 000 18 000 0 не нужно 2 квартал 250 000 15 000 15 000 0 не нужно 3 квартал 200 000 12 000 12 000 0 не нужно 4 квартал 350 000 21 000 4 500 16 500 не нужно Итого 1 100 000 66 000 49 500 16 500

Таким образом, за 1, 2, 3 кварталы уведомление по ЕНП не нужно, потому что налога к уплате нет. А за 4 квартал уведомление не нужно, потому что будет декларация.

ИП из данного примера за 2024 год должен уплатить ЕНП:

до 31.12.2024 – 49 500 руб.;

до 28.04.2025 – 16 500 руб.