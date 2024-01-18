Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример

Напомним, уменьшать налог надо на фиксированные взносы, подлежащие уплате. То есть, взносы можно пока не платить, но налог на них все равно уменьшать.
Фиксированные взносы за 2024 год – 49 500 руб.
49 500 / 6% = 825 000 руб. Если доход за 9 месяцев не превысит эту сумму, ИП не будет сдавать уведомления по ЕНП.
Смотрите пример в нашей таблице.
Доход
6% от дохода
Взносы, уменьшающие налог
Налог к уплате
Уведомление по ЕНП
1 квартал
300 000
18 000
18 000
0
не нужно
2 квартал
250 000
15 000
15 000
0
не нужно
3 квартал
200 000
12 000
12 000
0
не нужно
4 квартал
350 000
21 000
4 500
16 500
не нужно
Итого
1 100 000
66 000
49 500
16 500
Таким образом, за 1, 2, 3 кварталы уведомление по ЕНП не нужно, потому что налога к уплате нет. А за 4 квартал уведомление не нужно, потому что будет декларация.
ИП из данного примера за 2024 год должен уплатить ЕНП:
до 31.12.2024 – 49 500 руб.;
до 28.04.2025 – 16 500 руб.
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