Новости для бухгалтера
Уведомление по ЕНП

При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов

Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.
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Как его заполнить в 1С, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

При формировании уведомления на НДФЛ в 1С указан период – январь. Но нужно «провалиться» в него и будет выбор.

В итоге уведомление должно сформироваться с кодом 21/01.

Новые коды для уведомлений по ЕНП на НДФЛ мы разбирали здесь.

Отметим, что в уведомлении по сроку 25.01 надо указывать НДФЛ, удержанный с 01.01 по 22.01. Таким образом, точная сумма будет известна только к 23 января. Но некоторые уже заранее знают, что выплат физлицам до 23.01 точно не будет, поэтому сдают уведомление досрочно.

А когда вы планируете сдать уведомление по ЕНП на январский НДФЛ?

Когда вы будете сдавать ЕНП-уведомление на НДФЛ за период с 01.01 по 22.01?

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Уведомление по ЕНП

При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов

Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.

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