ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц

Поставщики допустили необоснованный рост оптово-отпускных цен на куриные яйца. Компаниям грозят оборотные штрафы на нарушение антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки необоснованного повышения цен у производителей куриных яиц в Луганске и Ставропольском крае. Об этом сказано на сайте ФАС.

Ставропольское УФАС нашло признаки картельных соглашений у компаний ООО «Птицекомплекс Альянс», ООО Птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская».

С сентября по декабрь 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 59% до 108% на куриные яйца, — говорится в сообщении.

В Луганске нарушения выявили у ООО «АВИС», единственного в регионе поставщика куриных яиц. Компания допустила рост оптово-отпускных цен до 30%.

Если установленные нарушения подтвердятся, то предприятиям грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 и ст. 14.31 КоАП.