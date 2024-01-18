Банки и ЦБ нашли решение для создания единого QR-кода

ЦБ планирует создать единый QR-код для оплаты покупок. До конца первого квартала 2024 года планируют утвердить план, как будут внедрять этот код.

Банки и ЦБ РФ нашли возможное технологические решение для создания единого платежного QR-кода, до конца первого квартала 2024 года будет создан план по внедрению этого решения, пишет Интерфакс.

«Целый ряд банков вместе с регулятором ведет сейчас активные дискуссии о создании единого QR-кода. Я уверен, что внутри первого квартала 2024 года уже наметится трек по внедрению этой технологии. К сожалению, как минимум одна из распространенных технологий QR-платежей не открыта для других пользователей банков, что создает неудобство для клиентов. Вот это неудобство и конкурентный недостаток нужно устранить», — заявил зампред ВТБ Георгий Горшков.

Сейчас среди популярных QR-код Системы быстрых платежей (СБП), у СБП есть своя платформа лояльности. Также популярен QR-код Сбербанка (SberPay QR), за оплату по которому кэшбэк начисляется как при оплате картой.