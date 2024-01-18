Банки и ЦБ нашли решение для создания единого QR-кода

Банки и ЦБ РФ нашли возможное технологические решение для создания единого платежного QR-кода, до конца первого квартала 2024 года будет создан план по внедрению этого решения, пишет Интерфакс.
«Целый ряд банков вместе с регулятором ведет сейчас активные дискуссии о создании единого QR-кода. Я уверен, что внутри первого квартала 2024 года уже наметится трек по внедрению этой технологии. К сожалению, как минимум одна из распространенных технологий QR-платежей не открыта для других пользователей банков, что создает неудобство для клиентов. Вот это неудобство и конкурентный недостаток нужно устранить», — заявил зампред ВТБ Георгий Горшков.
Сейчас среди популярных QR-код Системы быстрых платежей (СБП), у СБП есть своя платформа лояльности. Также популярен QR-код Сбербанка (SberPay QR), за оплату по которому кэшбэк начисляется как при оплате картой.
О том, как решать задачи по приему платежей, расскажут на бесплатном вебинаре СБП для бизнеса: польза и прибыль. Он состоится 31 января в 15:00 по Москве.
Спикер вебинара Федорец Андрей Олегович, к.т.н. генеральный директор QRService. Заместитель генерального директора, Директор по развитию В2В проектов, ООО «Бэнкс Софт Системс», Председатель комитета по по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ) расскажет:
Что в СБП уже реальность и что будет совсем скоро;
Какие есть проблемы с СБП и как их решить;
Кто такой Агент ТСП и зачем он нужен;
Как легко и быстро настроить сервисы СБП;
Какие дополнительные сервисы есть в связке с СБП;
Кто и как решает задачи по приему платежей (кейсы);
Сколько это всё стоит;
Что сделать, чтобы начать зарабатывать больше?
После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
Начать дискуссию