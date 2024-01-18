«Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов

За нарушения требований, связанных с независимостью аудиторских организаций, «Росэкспертизу» исключили из списка аудиторов.

11 декабря 2023 года федеральное казначейство исключило компанию «Росэкспертиза» из реестра аудиторские компаний, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. Об этом сказано на сайте казначейства.

В течение трех лет «Росэкспертиза» нарушала требования ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности», связанные с независимостью аудиторской организации.

Деятельность «Росэкспертизы» проверяли с 11 сентября по 3 ноября 2023 года.

В 2022 году «Росэкспертиза» занимала 12 место по объему выручки от аудиторских услуг. Компания работает с 1993 года и предоставляет услуги крупнейшим банкам и предприятиям. У организации есть лицензия от ФСБ на работу с информацией, которая относится к гостайне.