«Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов

11 декабря 2023 года федеральное казначейство исключило компанию «Росэкспертиза» из реестра аудиторские компаний, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. Об этом сказано на сайте казначейства.
В течение трех лет «Росэкспертиза» нарушала требования ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности», связанные с независимостью аудиторской организации.
Деятельность «Росэкспертизы» проверяли с 11 сентября по 3 ноября 2023 года.
В 2022 году «Росэкспертиза» занимала 12 место по объему выручки от аудиторских услуг. Компания работает с 1993 года и предоставляет услуги крупнейшим банкам и предприятиям. У организации есть лицензия от ФСБ на работу с информацией, которая относится к гостайне.
Комментарии4
Это новые смайлы, как вам?
Как дела на работе? Держусь, работаю)
По теме очень любопытно в какой форме нарушили независимость?