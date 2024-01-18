Android просит удалить приложение 2ГИС

Встроенный защитный сервис определяет навигационное приложение 2ГИС как вредоносное, но софт полностью безопасен. Уведомления могут приходить потому, что такой программы нет в Google Play.

Пользователи устройств на системе Android начали получать сообщения с просьбой удалить приложение 2ГИС, которое представляет угрозу. Об этом сказано на сайте компании.

Уведомление «Удалите опасное приложение» присылает встроенный в Android системный сервис «Play Защита». Такой текст всплывает, когда приложение использует данные со смартфона.

2ГИС получает данные для определения геолокации для работы навигационных функций. Также приложение может запускать камеру на смартфоне, просить доступ к микрофону и звонкам, чтобы пользователи могли давать команды голосовому помощнику и совершать звонки из приложения.

Любое выданное разрешение можно отозвать в настройках устройства.

Уведомления о возможных рисках использования приложений Android отправляет, если на телефоне установлены программы, которых нет в Google Play, — говорится в сообщении.

Системы безопасности Сбербанка проверили приложение 2ГИС и определили его как абсолютно безопасное.

Просьбу об удалении приложения можно проигнорировать. При первом запуске 2ГИС может быть показано уведомление «Обнаружено вредоносное приложение», но программу все равно можно запустить, если нажать кнопку «Открыть».