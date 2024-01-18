Расчет доначисленного НДФЛ по ставке 15% можно посмотреть в личном кабинете

За 2022 и 2023 годы налоговые агенты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз. Потом ФНС все пересчитывает и присылает налоговое уведомление на доплату.

Информацию об этом расчете можно найти в лично кабинете налогоплательщика на вкладке «Доходы», поясняет ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

На вкладке «Расчет НДФЛ свыше 5 млн. руб.» визуализируется формула расчета налога на доходы свыше 5 млн. руб. Эти данные есть только у тех лиц, которые попадают на налог по повышенной ставке.

С 2024 года налоговые агенты должны суммировать все налоговые базы для НДФЛ 15% (кроме дивидендов).

Людям с высокой зарплатой по-прежнему придется доплачивать по итогам года, в том числе, если доход был от разных налоговых агентов.

Пример

У человека была зарплата 4 млн руб. в компании № 1 (НДФЛ с нее 520 тыс. руб.) и 4 млн руб. в компании № 2 (НДФЛ с нее 520 тыс. руб.).

ФНС все пересчитает. НДФЛ будет (5 000 000 х 13%) + (3 000 000 х 15%) = 1 100 000 руб.

Доплатить придется 1 100 000 – 1 040 000 = 60 000 руб.