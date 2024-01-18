В 2025 году вычет на лечение, обучение и фитнес можно оформить в упрощенном порядке. На лекарства – в обычном

Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке через личный кабинет без 3-НДФЛ и документов. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке, по декларации 3-НДФЛ.

Разъяснения дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Чтобы у вас была возможность оформить вычет в упрощенном порядке, компания, оказавшая вам услуги, должна быть участником информационного обмена с ФНС. Это добровольное дело.

Если компания передаст в ФНС данные об оказанных людям услугах, то информация об этом появится в личном кабинете во вкладке «Доходы и вычеты» – «Сведения по социальным вычетам».

При упрощенном способе никакие документы не нужны, все нужные данные уже будут в личном кабинете.

Если организация (клиника, фитнес-центр и т. д.) не передает данные в ФНС, то вычет надо будет оформлять по декларации на основании справки, которую выдаст эта клиника, фитнес-центр и т. д.