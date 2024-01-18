В 2025 году вычет на лечение, обучение и фитнес можно оформить в упрощенном порядке. На лекарства – в обычном

Разъяснения дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Чтобы у вас была возможность оформить вычет в упрощенном порядке, компания, оказавшая вам услуги, должна быть участником информационного обмена с ФНС. Это добровольное дело.
Если компания передаст в ФНС данные об оказанных людям услугах, то информация об этом появится в личном кабинете во вкладке «Доходы и вычеты» – «Сведения по социальным вычетам».
При упрощенном способе никакие документы не нужны, все нужные данные уже будут в личном кабинете.
Если организация (клиника, фитнес-центр и т. д.) не передает данные в ФНС, то вычет надо будет оформлять по декларации на основании справки, которую выдаст эта клиника, фитнес-центр и т. д.
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