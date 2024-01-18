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Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Убытки составили 17 млрд рублей. Продавцы получат компенсацию, с которой надо заплатить налог.
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Наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают вопрос налогообложения этой компенсации.

Сумма возмещения убытков является внереализационным доходом (п. 3 ч. 2 ст. 250 НК). Налог будет как при ОСНО, так и при УСН.

Кстати, половина продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, уже получили компенсации. Выплата компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца – как если бы товары со склада в Шушарах были проданы, сообщает компания.

Более детальный отчет будет направлен позже каждому селлеру.

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