Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар

Наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают вопрос налогообложения этой компенсации.
Сумма возмещения убытков является внереализационным доходом (п. 3 ч. 2 ст. 250 НК). Налог будет как при ОСНО, так и при УСН.
Кстати, половина продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, уже получили компенсации. Выплата компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца – как если бы товары со склада в Шушарах были проданы, сообщает компания.
Более детальный отчет будет направлен позже каждому селлеру.
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