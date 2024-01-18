Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа

Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить, в том числе, по расходам на лечение супруга. Но для этого нужен документ, подтверждающий оплату.

С 2024 года соцвычеты по НДФЛ можно получать в упрощенном порядке. Это правило работает с расходов, которые будут в 2024 году.

Клиника передает информацию в ФНС и в личном кабинете физлица отражается эта информация для упрощенного вычета.

Но что делать, если пациенткой клиники была жена и на нее клиника передала данные в ФНС, а получить вычет хочет муж?

В этом случае надо попросить клинику, чтобы в ФНС направили:

аннулирующие сведения в отношении жены;

сведений о фактических расходах мужа на оказанные медицинские услуги.

Такое разъяснение дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Если вычет будет в обычном порядке, а не в упрощенном, то нужна справка из клиники. Если она выдана на имя жены, муж по ней вычет не получит, предупреждает ФНС.

Если лечился кто-то один из супругов, но получить вычет хотят оба (разделить его), то в справке указывается согласованная супругами сумма расходов конкретного супруга, обратившегося за выдачей справки.

То есть, клиника выдаст две справки, а как (в какой пропорции) разделить сумму расходов на двоих, супруги решают сами.