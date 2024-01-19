В ювелирных магазинах появятся стенды для проверки изделий

Продавцы ювелирных изделий будут размещать стенды с QR-кодом, который ведет на сайт Пробирной палаты. Так покупатели смогут проверить подлинность изделий.

Власти хотят обязать продавцов ювелирных изделий устанавливать специальные стенды для проверки подлинности украшений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления кабмина.

С помощью QR-кода на стенде покупатели смогут перейти на сайт Пробирной палаты и получить полную информацию о ювелирном изделии: узнать вес, материал, пробу и название драгоценных камней.

Также на стенде будет QR-код со ссылкой на сайт, где можно оставить жалобу в случае, если товар не соответствует требованиям законодательства.

Низкий уровень информированности потребителей приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию, — говорится в проекте постановления правительства.

Например, покупателям вместо серебряных украшений могут продавать изделия с серебряным покрытием. Зачастую такие товары сопровождают надписью «Silver» или «Sterling silver», что вводит потребителей в заблуждение.

Такие риски кратно возрастают на маркетплейсах. Поэтому купить вместо золотого изделия позолоченное вполне реально, — сказали в Пробирной палате.

По данным «Гильдии ювелиров России», предприниматели за два года внедрения ювелирной информационной системы (ГИИС ДМДК) потратили около 24 млрд рублей. Производственные расходы подняли стоимость украшений примерно на 812 рублей.

По итогам 2023 года розничные цены на ювелирные украшения увеличились на 20%, а средний чек вырос на 15%, до 7,5 тыс. рублей.